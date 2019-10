Seborga. Durante una battuta di caccia, quattro cani sono entrati in una proprietà privata all’ingresso di Seborga, che ospita una fattoria didattica. Mentre tre dei quattro cani sono subito fuggiti, uno di questi si è scagliato sugli animali presenti: pecore, maiali e conigli, mettendoli in fuga.

«Io adoro i cani, ma che i padroni li lasciano liberi per la caccia e questi vengano ad ammazzarmi i conigli davanti a casa e a far fuggire pecore e maiale, che non riesco più a trovare, questo proprio non la mando giù», si è sfogato Flavio Gorni, il co-titolare dell’agriturismo che ospita la fattoria. «Siamo arrabbiatissimi – ha aggiunto – si manca di rispetto agli altri e posso assicurare che a noi fanno più danni dei cinghiali. Vergognatevi!».

Mentre una pecora e il maiale sono tornati, seppur spaventati, a casa, all’appello manca ancora la pecora brigasca Gambanera. «E’ come un cagnolino, cresciuta con i bambini», dicono i proprietari, che lanciano un appello: «Se la vedete chiamateci, la verremo subito a prendere». Come tutti gli altri animali della fattoria, Gambanera vive libera nel parco dell’agriturismo ed è abituata alla presenza dell’uomo.