Seborga. C’è la rivendicazione dell’indipendenza del principato di Seborga, nei programmi di governo presentati oggi pomeriggio dalle due candidate al ruolo di principesse: Nina Menegatto e Laura Di Bisceglie, che si sono presentate ufficialmente oggi agli elettori. Rispettivamente consorte del principe dimissionario Marcello I e figlia del primo principe di Seborga, Giorgio I, Nina e Laura hanno esposto i punti salienti dei loro programmi.

«Vorrei innanzitutto riorganizzare gli statuti, modernizzarli e lavorare su quelli vecchi», ha detto Nina, che punta a una maggiore promozione di Seborga in Italia e all’estero, che potrà essere diffusa anche attraverso lo sport e l’organizzazione di eventi. Tra le iniziative: «Riaprire la Zecca di Seborga, in modo che in paese si possa tornare a utilizzare il Luigino (l’antica moneta del principato)», ha concluso Nina.

Cultura e storia sono invece alla base del programma di Laura Di Bisceglie, che vorrebbe creare anche un museo all’interno della casa natale di Giorgio. «Seborga è uno stato sovrano dei Cistercensi – ha detto la candidata – E’ un principato riconosciuto, ma di diritto. Manca solo il riconoscimento politico che otterremo cercando i documenti che ora sono spariti da qui». I seborghini voteranno la candidata favorita il prossimo 10 novembre: in ogni caso, per la prima volta nella storia, al comando dell’autoproclamato principato ci sarà una donna.

Nina Menegatto: «Il mio programma è innanzitutto vorrei riorganizzare gli statuti, modernizzarli e lavorare su quelli vecchi, e poi ho in mente di avviare il turismo a Seborga, di portare più gente possibile, promuoverlo sia in Italia che all’estero a livello mediatico e con i nostri rappresentanti, come abbiamo già fatto nel passato e continuare su questa linea. Poi ho anche altre idee come un e-shop a cui possono partecipare tutti i commercianti di Seborga possono partecipare e dare i loro prodotti anche fuori dal nostro territorio, in tutto il mondo praticamente.

E poi rilanciare il territorio, poi ovviamente sull’indipendenza abbiamo voglia di ricominciare, cercare i documenti che non ci sono stati dati e poi vorrei rilanciare il luigino, in paese si può pagare con il luigino, una cosa molto carina anche a livello di turismo, e anche a livello internazionale. Negli ultimi mesi non facili i seborghini mi sono stati molto vicini, mi hanno aiutati tanto, e questa era la mia decisione perché volevo continuare e non abbandonare il territorio. La sfida con Laura, figlia del primo principe di Seborga, non è facile, ma è anche una bella cosa che siamo due donne, siamo nel 2019 e si vede che è ora di cambiare».

Laura Di Bisceglie: «Per me è un grande onore essere qui oggi e vedere che c’è gente interessata a questa nostra candidatura. Per me è molto importante far riconoscere Seborga dal punto di vista storico e culturale perchè ormai se ne sono un po’ perse le tracce. Le persone vengono, sanno che è un principato, ma poi non sanno niente, dove girare, cosa fare, io chiaramente glielo spiego, ma Seborga da questo punto di vista ha bisogno di rifiorire da questo punto di vista. Seborga ha un’importanza storica e culturale millenaria, Seborga era già luogo sacro dei Celti, poi dei Catari, poi sono arrivati la povera milizia di Cristo, il famoso Ordine del Santo Sepolcro e quindi ha una storia così bella e così importante che a me preme proprio di farla conoscere soprattutto proprio prima ai seborghini e poi a tutto il resto del mondo.

Mio padre ha fatto un lavoro più grande, ha scritto tanti libri sulla storia di seborga, è stato a varie trasmissioni televisive, però in questi ultimi dieci anni è andata un po’ nel dimenticatoio, dobbiamo ripartire proprio da li e far conoscere tutta l’importanza e la bellezza che Seborga ha e ha avuto. Questa sfida dell’indipendenza me la porrò più avanti, prima di tutto voglio far conoscere la storia di Seborga, quando tutti conosceranno bene la storia di Seborga allora si vedrà, quando poi si rinizerà una causa per l’indipendenza allora si dirà “A Seborga avevano ragione a dire così perché era uno stato sovrano dei Cistercensi, perché ha tutto il diritto di esserlo”.

Seborga è principato riconosciuto, di diritto, però non ha ancora riconoscimento politico perché era stata fatta questa famosa causa a Strasburgo allora lì se ne era sentito parlare tanto e che poi non è ancora finita, quando toccherà a noi se ne parlerà però prima voglio far capire che è un principato e perché vuole essere indipendente, perché ha il diritto di essere indipendente a tutti gli effetti, allora si, allora lì sarà un lavoro lungo perché ci sarà da riscoprire tutti i documenti antichi che attestano la veridicità di ciò che sto dicendo e che è stato detto fino ad oggi».