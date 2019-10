Scattare foto alla “Camminata tra gli olivi”, al via il concorso fotografico del Circolo Castelvecchio

Imperia. Il Circolo Castelvecchio S.M.M. e l’Asssociazione Nazionale Città dell’Olio, in occasione della Camminata tra gli olivi che si svolgerà domenica 27 ottobre in varie località liguri, invita i partecipanti a portare con sé una macchina fotografica o anche un semplice cellulare con i quali scattare fotografie che , oltre a rimanere a ricordo della manifestazione e degli stupendi paesaggi ammirati, potranno essere presentate al concorso fotografico organizzato dal Circolo Castelvecchio in collaborazione con la Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, in occasione di Olioliva dal 8 al 10 novembre.

Ricordiamo che i titoli del concorso fotografico sono:

– Sez. Fotoamatori: “I borghi negli ulivi”

– Sez. Scuole: “Camminando tra gli ulivi”

Le opere dovranno essere presentate entro il 7 novembre presso i migliori negozi di fotografia della Provincia di Imperia o spediti a: Circolo Castelvecchio Viale Europa 7 – 18100 Imperia.

Tutti i dettagli e la scheda di partecipazione sul sito: www.circolocastelvecchio.it. Mail: circolocastelvecchio@libero.it.