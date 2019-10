Sanremo. Scatta l’offensiva del Comune contro la processionaria del pino. L’amministrazione ha dato via libera a un piano di interventi per il contrasto e il controllo del lapidottero i cui peli possono essere dannosi per le persone come per gli animali.

Scuole, aree cani e parchi gioco pubblici, nonché alberate stradali sono le aree sensibili individuate dall’ufficio lavori pubblici per gli interventi mirati che devono essere completati entro il 30 novembre. Ad aggiudicarsi i lavori per un importo di circa 6mila e 500 euro è stata la ditta Quadriservice.

La processionaria del pino è un infestante molto aggressivo che può portare alla defogliazione totale dell’albero che lo ospita.