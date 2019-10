Sanremo. Andata in archivio la prima parte, incentrata su un test match di serie A, per il quarto anno di fila la 35a Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore, riserva uno spazio importante ai giovani.

Under 14 femminile

Due squadre piemontesi e quattro liguri (due imperiesi e due savonesi) per il torneo Under 14 femminile di sabato 5 e domenica 6 ottobre, sui due campi del Mercato dei Fiori di Bussana di Sanremo: Volley Team Cossato Biella, Play Asti, Albisola, Celle Varazze, Nsc Imperia e Nlp Sanremo.

Le favorite sono le ragazze del Play Asti, club che ha vinto due anni fa, ma si annuncia una competizione molto equilibrata. Previsto un girone all’italiana (incontri sulla distanza dei “tre set comunque”, con successive finali.

La finalissima per il 1° e 2° posto è in cartellone domenica alle 16.30.

Albo d’oro: 2016 Union Volley Pinerolo, 2017 Play Asti, 2018 Nlp Sanremo.

Under 14 maschile

Alcuni dei club più quotati d’Italia a livello giovanile daranno vita al torneo Under 14 maschile di sabato 12 e domenica 13 ottobre. Un tabellone degno di una finale nazionale. Basti pensare le società (Brugherio 2019, Colombo Genova 2018 e 2017) che hanno vinto il Tricolore di categoria negli ultimi tre anni hanno aperto la loro stagione con la Sanremo Cup. Sodalizi prestigiosi e, in alcuni casi, con prime squadre in serie A. La Lube Civitanova Marche (terza nella finale nazionale Under 14 nel maggio scorso) è campione d’Italia e d’Europa in carica.

Da Marche, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia giungeranno a Sanremo: Lube Civitanova Marche, Vg Modena, Cuneo Vbc, Diavoli Rosa Brugherio, Volley Montichiari e Almevilla Bergamo.

Con loro, in difesa dei colori della Liguria, il Colombo Genova e il team del Carcare, vittorioso nel torneo preliminare.

Intrigante la formula che prevede una prima fase di definizione delle teste di serie e una griglia dai quarti sino alle finali, l’ultima delle quali sarà domenica 13 alle ore 16.30..

Albo d’oro: 2018 Lube Civitanova Marche, 2017 Volley Segrate, 2016 Colombo Genova.

Il primo atto della Sanremo Cup Tessitore

Grande spettacolo è stato offerto nel test match di serie A1 femminile che ha aperto, nel ricordo di Enrico Chiavari, la 35a Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore. Dopo cinque combattuti set, sabato scorso, è stata la formazione della Reale Mutua Fenera Chieri ad imporsi 3-2 (22-25, 25-21, 22-25, 29-27, 15-11) sulle francesi del Volero Le Cannet (che parteciperà tra l’altro alla Coppa Cev), in una palestra Ruffini di Taggia gremita di pubblico, con tanti giovani sugli spalti e diversi appassionati che hanno seguito la diretta streaming, andata in onda su mytvchain.com/acpv. Una sfida che ha messo di fronte anche due allenatori molto quotati: da una parte Giulio Bregoli, vice coach della nazionale italiana bronzo all’Europeo di qualche settimana fa, dall’altra Lorenzo Micelli che nella mattinata di sabato ha tenuto un corso di aggiornamento per il quale sono arrivati cento tecnici da tutta la Liguria.A livello individuale sono state premiate la belga del Chieri Kaja Grobelna, mvp, e la bulgara del Volero Eva Yaneva, miglior schiacciatrice. Un riconoscimento è stato consegnato anche a Ivan Milikovic, il campione serbo oro alle Olimpiadi di Sydney e per molte stagioni colonna della Lube Macerata, la cui presenza ha nobilitato ulteriormente la giornata.

Cinque squadre del comitato territoriale (province di Imperia e Savona) hanno invece dato vita domenica 29 al torneo preliminare Under 14 maschile. Questa la classifica finale: 1. Carcare, 2. Albenga, 3. Vt Finale, 4. Nlp Sanremo, 5 Nova Imperia.

La manifestazione, supportata dal Laboratorio CT, si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo e si avvale del sostegno di Comune e Regione Liguria, inoltre del patrocinio di Provincia di Imperia e Coni.