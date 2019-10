Sanremo, voci di un’uscita dalla Lega di Artioli. Il consigliere spiega: «Nessuna trattativa in corso»

Sanremo. Se c’era un tempo per tutto, pare che quel tempo non sia ancora arrivato. Anzi, a intervenire sulle voci di una possibile uscita dal gruppo Lega del consigliere Andrea Artioli è lo stesso interessato che, prendendo parola, commenta le indiscrezioni che lo vedrebbero al bivio tra il partito che lo ha eletto e il suo capogruppo Daniele Ventimiglia, dal quale, nello scorso consiglio comunale, si era allontanato platealmente in netta contrapposizione con le direttive della sezione locale del Carroccio.

«In relazione all’articolo pubblicato quest’oggi, relativo a pettegolezzi riguardanti il mio ruolo di consigliere comunale appartenente al gruppo della Lega, sebbene non sia mia abitudine commentare le voci, ma eventualmente solo le notizie, ci tengo a specificare come quanto riportato sia appunto una non notizia, in quanto non mi risulta esserci alcuna trattativa concernente un mio passaggio in maggioranza», spiega Artioli.

A dimostrazione che “la brace si sarebbe definitivamente spenta”, gettano acqua sul fuoco anche il commissario cittadino Marco Medlin e lo stesso Ventimiglia. «Fino ad ora il consigliere Artioli ha sempre attivamente e positivamente partecipato, nell’ambito del gruppo consigliare a dare attuazione alle iniziative politico-amministrative della Lega nell’interesse della città, commenta Medlin. Voler far passare sensibilità personali e la normale dialettica che ne deriva come frattura politica significa fuorviare la realtà. Il gruppo della Lega è peraltro il gruppo consiliare più numeroso dell’opposizione e che ha predisposto e portato all’approvazione più interpellanze e ordini del giorno di ogni altro».

Chiosa il capogruppo: «Le riunioni di gruppo si svolgono sempre in un clima disteso e collaborativo operando ogni consigliere, secondo le proprie competenze, in conformità alle linee politiche del partito».