Sanremo, un cinghialotto attraversa l’Aurelia alla Foce

Sanremo. E’ diventata ben presto virale la foto del cinghialotto che, imprudente del pericolo, attraversa l’Aurelia alla Foce, nei pressi della Coop. Lo scatto ha fatto il giro dei social.

L’avvicinarsi degli ungulati al centro abitato non è più una novità. Ma quello della Foce è un punto nevralgico per il traffico cittadino: la corsa del cucciolo di cinghiale in mezzo alla strada potrebbe essere pericolosa soprattutto per chi viaggia in scooter.