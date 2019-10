Sanremo, ultima apertura della Villa Romana della Foce

Sanremo. A causa delle brutte previsioni meteo previste per domani, l’apertura ottobrina della Villa Romana della Foce, ultima della serie di aperture estive ad opera della delegazione di Imperia del Fai, è rinviata a sabato 26 ottobre dalle 15,30 alle 18.

La Villa Romana della Foce è un sito archeologico con i resti di una villa signorile di epoca romana fornita di

impianto termale; fu costruita tra il I e il II secolo d. C. in riva al mare, un luogo scelto per la sua bellezza, dove sostare godendo dello spettacolo della natura.

La Villa si trova lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce.