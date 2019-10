Sanremo, ubriaco stramazza al suolo e si ferisce. Interviene il 118

Sanremo. Bere troppo alcol, si sa, fa male. E da oggi ne sa qualcosa in più un uomo soccorso dall’ambulanza del 118 dopo essere stramazzato al suolo a causa del suo stato di ubriachezza. E’ successo nella frazione collinare di Poggio verso le 17.30. Il soggetto si sarebbe anche ferito alla testa, fortunatamente in maniera non grave.