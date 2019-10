Sanremo, ubriaco alla guida di una moto rubata causa incidente stradale e viene arrestato

Sanremo. Nella mattinata odierna i carabinieri della compagnia matuziana hanno tratto in arresto il 49 enne sanremese che sabato scorso, sotto l’effetto di alcolici, a bordo di un Honda SH rubato qualche giorno prima ad una concittadina, ha causato un sinistro stradale sulla via Aurelia all’altezza di Cipressa.

L’uomo aveva perso il controllo del mezzo, rovinando a terra dopo una collisione contro il guardrail, riportando fortunatamente solo lievi escoriazioni. In quella circostanza i carabinieri della sezione radiomobile, giunti sul luogo del sinistro e accertate le condizioni mediche del ferito, hanno sottoposto il centauro a misurazione etilometrica riscontrando un tasso alcolico ben superiore ai limiti consentiti dalla legge e, considerati i suoi numerosi precedenti penali di natura predatoria, hanno proceduto agli accertamenti sul mezzo condotto scoprendone il furto.

I militari, insospettiti, hanno così perquisito il motociclo, rinvenendo sotto la sella un pistola scacciacani cal. 9, un passamaontagna, grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Considerate le evidenze investigative e i precedenti penali e di polizia, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per ricettazione e guida in stato di ebrezza mentre il motociclo, seppur in parte danneggiato a seguito del sinistro, è stato restituto alla legittima proprietaria.

A distanza di una settimana, visti i precedenti penali del 49 enne, e in considerazione della sua attuale sottoposizione all’obbligo di firma per un altro reato, il giudice ha accolto l’ipotesi investigativa dei carabinieri applicando la custodia cautelare in carcere. L’arrestato è stato quindi associato alla casa circondariale di Imperia.