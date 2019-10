Sanremo, tutto pronto per la Urban Downhill. 200 a rotta di collo per i carugi della Pigna

Sanremo. Andrá in scena nella Pigna il 25 e 26 ottobre (venerdí e sabato) Urban Downhill. La competizione di mountain bike giunge alla sesta edizione.

La prima giornata é dedicata al cross country (tante salite poche discese) con partenza alle 20.30. Si correrá per un ora più un giro su di un circuito che, terminando in piazza San Siro, passera nel centro storico e – novitá – anche da via Matteotti. I partecipanti saranno circa 70.

In piazza Muccioli sará piazzata anche una rampa con relativo materasso dove i biker potranno provare salti ed acrobazie in tutta sicurezza. Sabato mattina alle 10 iniziano le prove libere della downhill e alle 13 quelle cronometrate per stabilire l’ordine di partenza.

La gara, con due prove, si terrà alle 18 e alle 20. Il numero dei partecipanti alla downhill, provenienti anche da mezza Europa, é chiuso a 200. Tra loro un ragazzo paraplegico che correrà in discesa con la hand bike.