Sanremo, turista ruba fiori da un’agenzia immobiliare. Incastrato dalla telecamera e sbugiardato dal proprietario

Sanremo. Ladri di fiori nell’omonima città vengono incastrati da una telecamera di sorveglianza. Il filmato mostra che, in corso Imperatrice, ieri in tarda serata, un turista francese, sembra con qualche bicchiere di troppo in corpo, ruba un vasetto di fiori dalla vetrina esterna di un’agenzia immobiliare.

Era insieme ad altri tre suoi connazionali e, da quanto si vede dalle immagini che vi proponiamo, il gruppetto agisca circospetto come se si trattasse del furto del secolo. Fatto sta che la ruberia è stata ripresa in primo piano da una telecamera interna all’attività commerciale.

Il giorno dopo (ovvero stamane) il proprietario dell’agenzia ha riconosciuto il ladro di fiori ed il suo seguito in sei turisti francesi seduti nel dehor di una bar nelle vicinanze. Dopo averli avvicinati e aver chiesto loro, gentilmente e tutto sommato divertito, il perché del gesto il derubato, di tutta risposta, si è sentito mandare a quel paese.

A quel punto l’agente immobiliare ha subito chiamato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia. Chiaramente l’atteggiamento dei francesi è radicalmente cambiato e dopo mille scuse ed una ramanzina degli agenti ai turisti, l’incresciosa vicenda è finita lì.