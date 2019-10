Sanremo. E’ rimasta incredibilmente e fortunatamente quasi illesa l’anziana che verso le 22 si è schiantata contro i cartelli stradali della rotatoria all’incrocio tra via Roma e corso Mombello.

Avrebbe perso il controllo, per cause da accertare, della Samart a 4 posti che stava guidando, per poi fermarsi contro un palo al centro dell’intersezione stradale.

L’ha soccorsa un un equipaggio del 118 a bordo di un’ambulanza. Era più spaventata che ferita e, incredibilmente, nessun mezzo o persona è rimasto coinvolto nell’incidente.