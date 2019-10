Sanremo, spacca il naso a uno studente con una testata: polizia identifica aggressore

Sanremo. Stava per entrare a scuola quando, dopo un diverbio, è stato aggredito da un ragazzo poco più grande che gli ha spaccato il setto nasale con una testata: è successo nei giorni scorsi nei pressi di piazza Eroi sanremesi. Vittima è uno studente di 18 anni di Sanremo, colpito sul naso da un ragazzo italiano di origine magrebina di qualche anno più grande.

Lo studente, che al momento dell’aggressione si trovava con un compagno di classe, è finito in ospedale, poi insieme ai genitori si è recato al commissariato di polizia di Sanremo per sporgere denuncia.

In poco tempo, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’aggressore. Resta invece ancora in fase di accertamento la causa della lite tra i due giovani.