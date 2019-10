Sanremo. Incidente frontale spettacolare questo pomeriggio nella curva di Capo Nero. Causato, secondo le prime ricostruzioni, da un sorpasso azzardato, il sinistro ha coinvolto tre mezzi a quattro ruote e richiesto l’intervento di altrettante ambulanze.

Seconda una prima ricostruzione dei fatti, un’utilitaria avrebbe tentato di sorpassare una minicar nella curva incriminata. La manovra avventata ha causato uno scontro con un furgone, trasportante terriccio, proveniente dalla corsia opposta. L’impatto ha proiettato il camioncino contro il muro di sostegno della strada.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, soltanto l’uomo alla guida del porter ha riportato lesioni più marcate.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Presente anche la stradale per regolare il traffico. Lunghe code, infatti, si sono verificate in entrambi i sensi di marcia.