Sanremo. Grande partecipazioni ieri pomeriggio a Villa Nobel per la premiazione della quinta edizione di Arteam Cup, il prestigioso premio di arte contemporanea, che per la prima volta si è tenuto in Liguria. La giuria di Arteam Cup ha decretato i vincitori delle varie categorie artistiche e la vincitrice assoluta.

La giuria del prestigioso premio era composta da sei membri: Lorella Giudici, professore di storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e all’Accademia Albertina di Torino; Virginia Monteverde, direttrice artistica di Art Commission, curatrice ed ideatrice di rassegne ed eventi in Italia ed all’estero, Matteo Galbiati, critico d’arte e docente, direttore web Espoarte e membro interno di Arteam, Antonio Addamiano, gallerista e fondatore Dep Art Gallery, Milano, Chiara Serri, curatrice, giornalista e titolare dello studio di comunicazione CSArt di Reggio Emilia e Livia Savorelli, direttore Editoriale Espoarte.

Al premio sono state ammesse tutte le espressioni artistiche: pittura, disegno ed illustrazione, fotografia, incisione, scultura, installazione, newmedia art, performance ed arte ambientale.

Tra i vari premi assegnati è da annoverare il Premio Speciale Villa Nobel, consegnato da Gianmaria Leto in rappresentanza di Prime Quality, per il quale sono stati selezionati sei artisti per un progetto curatoriale che si svilupperà a Villa Nobel nel corso del 2020 e rimarrà allestito per un mese.

Il progetto riporterà le opere di importanti artisti di arte contemporanea a Sanremo.

Il Premio è stato assegnato a Riccardo Bandiera, Gianluca Groppi, Sara Lovari, Camilla Marinoni, Ilaria Margutti ed Eva Reguzzoni.

E’ stata decretata vincitrice assoluta della quinta edizione di Arteam Cup l’artista Silvia Margaria.