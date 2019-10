Sanremo, si alza il sipario sul Trophée Grimaldi

Sanremo. Il 1 e il 2 novembre andrà in scena il Trophée Grimaldi, prima tappa del Campionato Invernale West Liguria 2019-2020, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, è giunto alla sua trentaseiesima edizione. E’ rivolto a ORC, IRC e Crociera.

Il Trofeo West Liguria sarà disputato su quattro eventi che sono:

– il Tropheè Grimaldi: 2/3 novembre organizzato in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco

– il Campionato “Autunno in regata”: 16/17 novembre, 30 novembre/1 dicembre e 14/15 dicembre;

– il Campionato “Inverno in regata”: 11/12 gennaio, 25/26 gennaio;

– il Festival della Vela: 15/16 febbraio.

Il campionato si articola su un massimo di quattordici prove. Per la classifica finale sarà necessario averne disputati almeno tre a scelta. La premiazione del 36° West Liguria si svolgerà il 16 febbraio.

Il Trofeo West Liguria sarà assegnato all’imbarcazione che avrà ottenuto il primo posto nella classifica Overall

e che avrà ottenuto i migliori risultati su tre eventi che compongono il Campionato nella classe O.R.C. Oltre al Trofeo West Liguria saranno assegnati anche premi per i primi tre della classifica finale di ogni classe.

Il programma:

– sabato 2 novembre: alle 9:30 skipper briefing presso la sede dello Yacht Club Sanremo, alle 11:55 segnale di avviso regata Sanremo-Monaco all’arrivo le imbarcazioni saranno ospitate nel porto di Monaco, alle 19:30 cocktail dinatoire presso lo Yacht Club di Monaco

– domenica 3 novembre: alle 10:55 segnale di avviso regata Monaco – Sanremo appena possibile premiazione presso lo Yacht Club Sanremo.