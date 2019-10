Sanremo. Una leggerezza che poteva costare molto cara. Una donna di mezz’età residente in un appartamento di una palazzina di Corso degli Inglesi, oggi verso le 13, ha involontariamente dato fuoco al materasso del letto sul quale si trovava, perché si è addormentata con la sigaretta accesa in mano.

Fortunatamente lei stessa è riuscita, dopo essersi svegliata per le fiamme, a spegnere il piccolo rogo, riportando solo qualche piccola ustione. Sul posto sono comunque intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, per sincerarsi dell’accaduto. Sul posto anche, a scopo precauzionale, un’ambulanza del 118, ma di quest’ultima non c’è stato bisogno.