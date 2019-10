Sanremo, Sergio Tommasini su Liguria Popolare, amministrazione Biancheri e Regionali 2020

Sanremo. Sergio Tommasini ospite degli studi di Riviera24 ha parlato del movimento civico esteso a livello regionale “Liguria Popolare” che ha come nazionale leader l’ex ministro Maurizio Lupi, ha fatto il punto (dall’opposizione) sui primi mesi di amministrazione Biancheri e ha anticipato il tema delle Regionali 2020.

«Il sindaco Alberto Biancheri non si è accorto che la sua è una amministrazione in continuità, come dimostrano i tanti problemi che sono rimasti sul tavolo, la Rotonda, l’Auditorium Franco Alfano, l’ecomostro, la città che è rimasta sporca come prima», dice Tommasini.

E sulle regionali: «Liguria popolare si colloca all’interno del centrodestra a sostegno di Giovanni Toti. Altri movimenti locali che non hanno estensione regionale dovranno dire da che parte stanno».

A questo proposito Lunedì sera alle ore 21 all‘Ariston è in programma una convention di Liguria Popolare.