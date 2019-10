Sanremo, serata musicale al Gilda con il maestro Riccardo Sasso

Sanremo. Primo appuntamento musicale, sabato 26 ottobre, dalle 21.30 alle 23.30, al Gilda di Sanremo con il maestro Riccardo Sasso al pianoforte. Il musicista intratterrà i clienti e gli ospiti con musiche moderne e storiche.

Il ristorante, rilevato da Giuseppe Ferrua e Umberto Brancaccio, dalla cucina gourmet a firma di Claudio Manti e Davide Zunino, vuole diventare non solo un punto di ritrovo per gli amanti del cibo raffinato, ma anche un luogo dove chiunque può intrattenersi con un’ottima selezione di vini e champagne.

Riccardo Sasso (Sanremo, 1990) comincia lo studio del pianoforte a 5 anni, formandosi presso la Scuola di Musica G.B Pergolesi di Sanremo; in seguito intraprende lo studio di teoria, solfeggio e armonia con il professor Luciano Capurro. Nel 2006 ottiene la Licenza di Teoria e Solfeggio (vecchio ordinamento) presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Torino. Dopo la maturità classica si laurea in Discipline delle Arti Musica e Spettacolo (D.A.M.S.). In seguito si trasferisce a Parma, dove si laurea in Tastiere Elettroniche presso il Conservatorio di Musica Arrigo Boito, sotto l’egida prima di Giovanni Boscariol (Eros Ramazzotti, Festival di Sanremo) e poi di Riccardo Ballerini. In ambito conservatoriale completa la sua formazione strumentale e teorica, affinando tecnica e padronanza degli strumenti a tastiera (pianoforte, tastiere, fisarmonica) e approfondendo lo studio dell’Armonia, dell’Eartraining e della Storia della Musica Popular. E’ stato pianista accompagnatore della classe di canto pop del Conservatorio con la prof.ssa Rossana Casale e della prof.ssa Lorena Fontana; ha collaborato con le classi del Conservatorio per esami e lauree in qualità di tastierista e pianista. Nel 2017 e 2018 collabora estensivamente con la classe di canto della professoressa Susanna Parigi in qualita’ di pianista accompagnatore in occasione di lezioni e concerti, fra i quali “L’importante e’ esagerare” in onore di Enzo Jannacci (febbraio e maggio 2017). Dal 2007 e’ musicalmente attivo nell’area di Sanremo (e successivamente Parma) come pianista, tastierista e fisarmonicista, muovendosi fra generi e situazioni variegate (acustico, rock, folk, orchestre). E’ docente di pianoforte e tastiere moderne presso la scuola di musica “Dimensione Musica Sanremo”. E’ autore di diverse pubblicazioni in ambito musicale e autore delle conferenze e guide all’ascolto sui Beatles (“Revolution 9”) e sul progressive-rock (“Rock-Progressi”), presentate con successo in Emilia Romagna e Liguria.