Sanremo, sabato ripartono gli eventi targati Victory Morgana Bay

Sanremo. Domani sabato 5 settembre ripartono gli eventi del Victory Morgana Bay.

“The 7 wonders of the modern world” è il titolo della nuova stagione notturna del locale racchiuso fra i due porti di Sanremo. Un calendario ispirato alle sette meraviglie del mondo moderno per un viaggio emozionale fatto di suoni, colori e sensualità.

L’appuntamento di questo sabato porterà a Petra in Giordania. Il party sarà ispirato al tema orientale e l’animazione avrà il nome di “Harem… che meraviglia!” Con Andreino The voice e Stefano Riva resident dj, l’evento avrà inizio alle 23 (prima consumazione 15 € – seconda consumazione 10 €. Entro le ore 1.00 prima consumazione 10 € – uomo / donna. Serata dedicata a un pubblico over 20. Info e booking 3355229385 //3355231471).