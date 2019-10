Sanremo Rugby, esordio al campo di Imperia per l’under 14

Sanremo. Sabato 12 ottobre esordio al Campo di Imperia per la under 14 del Sanremo Rugby, una bella sgambata per la compagine matuziana, sempre coesa e compatta nell’affrontare le sfide sul terreno di gioco. L’under 14 ha collezionato 5 mete, la squadra si è ben difesa, grazie anche all’ottimo lavoro portato avanti dai coach Emanuele Mori, Mirko Di Vito e Giorgia Melcarne.

Nella serata di lunedì 14 ottobre presso il campo di atletica e di rugby di Sanremo a Pian di Poma si è riunita la rappresentativa regionale under 16 e under 14, ragazzi degli anni 2005, 2006 e 2007.

La rappresentativa regionale è governata dal tecnico federale del ponente ligure Diego Galli che ha portato avanti un intenso allenamento ed ha creato un’ottima opportunità per i ragazzi presenti, per mettersi in mostra e per essere allenati da un tecnico federale. Un altro bel momento di eccellenza per il Sanremo Rugby che continua a creare spazi di qualità per la crescita sul campo dei suoi giovani atleti.

Il Sanremo Rugby ricorda che gli allenamenti proseguono al campo di Pian di Poma tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 in poi, per chi volesse provare questa disciplina i tecnici e gli allenatori aspettano tutti i ragazzi e le ragazze dai 4 ai 16 anni.