Sanremo, Rotelli, Camarda e Ferrando aprono la settimana dell'arte e della musica

Sanremo. Non sarà il maltempo a fermare la settimana dell’arte e della musica iniziata questa sera con i primi eventi al Casinò e nella sede del Club Tenco. Nel pomeriggio, nella sala privata della casa da gioco, si è inaugurata la mostra dell’artista e scultore veneziano Marco Nereo Rotelli (tra le collaterali al Premio Tenco). Subito dopo è stato il momento di due tagli del nastro in contemporanea. Il primo sempre tra le mura del Casinò Municipale ha battezzato l’esposizione di Giuseppe Ferrando dal titolo “Mistero e bellezza”, grandi tele che rappresentano la donna in tutte le sue più provocanti sfaccettature.

Sul lungomare Calvino, il disegnatore matuziano Larry Camarda ha aperto le danze delle manifestazioni collaterali alla rassegna della musica d’autore con le tavole, nelle quali sono ritratti i “big” del cantautorato italiano, affiancati agli eroi (e meno eroi) dei fumetti.

di 13 Galleria fotografica Le mostre al Casinò e nella sede del Club Tenco









Tutti gli eventi sono a ingresso libero.