Sanremo. Grande successo per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Unitre di Sanremo con il brillante giornalista Antonio Caprarica che, alla presenza dell’assessore alla cultura Silvana Ormea, ha raccontato l’ultimo libro “La regina Imperatrice” regalando un affresco della Gran Bretagna e dell’affascinante figura della Regina Vittoria d’Inghilterra.

Sono intervenuti anche gli studenti – lettori del Liceo Cassini e dell’Istituto Colombo di Sanremo. In occasione di questo prestigioso appuntamento, si è svolto il passaggio di consegne tra Paola Forneris e la neo eletta presidente dell’Unitre, la professoressa Francesca Rotta Gentile dell’istituto Colombo che ha al suo attivo esperienze di insegnamento all’estero nelle scuole italiane di Tunisi e Basilea e all’università di Friburgo, nonché iniziative culturali con il Consolato di Friburgo e con l’ambasciata italiana di Tunisi.

Premio Flaiano per la cultura, unica donna Ligure “Amica della Domenica” e, dunque, giurata al “Premio Strega”, la professoressa Gentile ha colto l’occasione per ringraziare la dottoressa Forneris per il lavoro svolto in questi anni e il nuovo direttivo che vede vicepresidente Giancarlo Rilla, tesoriera Fiorenza Moreschi Groff, segretaria Silvana Modena, direttore dei corsi Alberto Locatelli, Paola Silvano e Marco Innocenti, vicesegretaria Annamaria Baldoino e Marisa Odasso, responsabile del corso di ginnastica Francesco Chiuri, responsabile del corso di inglese Anna Pinto e organi di controllo Gabriella Conti e Maria Grazia Mussi Crespi.

Infine, ha ringraziato il Comune di Sanremo per la vicinanza e la disponibilità nel concedere i luoghi dove si terranno le conferenze: Sala degli Specchi il venerdì pomeriggio e il terzo piano della biblioteca il lunedì pomeriggio, ricordando invece che, il 6 maggio, la chiusura dell’anno accademico avverrà nuovamente al Teatro del Casinò.