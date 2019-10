Sanremo. Dopo in Il nostro articolo di oggi “Sanremo, retro delle scuole di via Volta simile a palude…”, Sara, la madre di una bambina che va in palestra nel plesso scolastico, ci scrive quanto segue: «Quella strada è regolarmente frequentata dalle mamme e dalle figlie, come me e la mia bambina, che frequentano la palestra di via volta utilizzata per ginnastica artistica martedì e venerdì.

E presumo anche per gli altri sport. Lì ci passano decine di bambini. Inoltre lo stato di degrado non è solo lì, vi invito a percorrere le scale esterne fino al secondo piano, dove c’è l’accesso alla palestra, sul corrimano non mancano cacche di topo e uccelli vari».