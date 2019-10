Sanremo. «Abbiamo già da tempo segnalato la situazione agli uffici preposti del Comune, ma nessuno è ancora intervenuto. A questo punto segnaleremo ancora, sperando che risolvano la situazione».

A parlare è Giovanna Giugno, la vicepreside dell’istituto scolastico Italo Calvino di via Volta, in merito ad una situazione di degrado in cui versa la zona esterna di nord est dell’edificio che ospita il plesso. Ci sono un piazzale ed una scalinata – di pertinenza comunale – ridotti quasi ad una palude con tanto di melma verde e marrone a causa di un sversamento d’acqua (la cui origine non è al momento chiara) da un muraglione.

E’ così sin da prima dell’inizio dell’anno scolastico, quando centinaia di alunni di asilo, elementari e medie hanno messo piede nelle classi. Fortunatamente, quella della “palude” non è una zona nella quale i bambini normalmente passano. Sta di fatto però che lì c’è l’accesso di una delle scale metalliche antincendio esterne che rimane, allo stato dei fatti, quasi inutilizzabile, anche per le esercitazioni. Ci sono poi ovviamente problemi di igiene e salute.

«Non è l’unico problema – aggiunge la Giugno – c’è anche quello del lezzo di fogna che ogni tanto si leva in vari punti della scuola. Anche questo è stato segnalato in Comune e non è una criticità solo nostra, dal momento che questo fetore spesso si avverte in molte zone di Sanremo».