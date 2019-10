Sanremo. Prima uscita col botto per i ragazzi allenati dal tecnico Nicola Gianforte. Sabato 18 dicembre si è svolta al Palaruffini la competizione di Judo Coppa Città di Torino.

Tre gli atleti schierati in gara e tutti e tre a podio: oro per Palagi Valentina (U12 +50Kg) argento per Fontana Filippo (U18 -73kg) e bronzo per Iezzi Federico (U13 -36kg). Soddisfatto il maestro Davide Berardi: «Sono contento della collaborazione con il tecnico regionale di judo della FIJLKAM Nicola Gianforte; questa nuova partnership arricchisce l’offerta degli sport di lotta della DARUMA BJJ».

Ogni giorno lo staff tecnico segue personalmente la preparazione dei propri atleti nel Brazilian Jiu Jitsu, il grappling No-GI, la lutalivre ed il judo presso la sede di c.so inglesi a Sanremo (zona polo nord). I corsi si articolano durante tutta la giornata per permettere di preparare al meglio le squadre agonistiche.