Sanremo. Durante il Premio Tenco, la Rassegna della Canzone d’Autore, prende il via una masterclass in fotografia di concerti ed eventi. E’ un corso teorico e pratico con stage a Sanremo, progettato per permettere ai partecipanti di tirar fuori il meglio dai propri scatti misurando le proprie capacità direttamente all’interno di un grande evento.

«Avrai l’opportunità unica di fotografare l’intero programma e sviluppare nuove abilità esercitandoti sul campo. La masterclass ha l’obiettivo di far vivere un’esperienza altamente formativa nel settore Grandi Eventi e di fornire le basi per la formazione di una figura professionale competente ed esperta: il fotografo di concerti ed eventi.

Cosa imparerai

• Come si diventa un fotografo di concerti ed eventi

• La mentalità – La tecnica non basta, hai bisogno di una mentalità unica per avere successo

• Come ottenere buone foto al tuo primo evento musicale

• L’attrezzatura del fotografo musicale e di eventi – consigli e opzioni

• Scattare in Raw o in Jpg?

• L’etica e la relazione con l’organizzazione, gli artisti, il pubblico e i colleghi fotografi

• Organizzazione delle immagini: preparazione e consegna del materiale

• Come costruire il proprio portfolio e accedere al settore eventi

• Preparazione allo stage e assegnazione dei progetti fotografici da sviluppare» – fanno sapere gli organizzatori.

Contributi Speciali all’interno della masterclass

· Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo “Metodologia del comportamento all’interno degli eventi”

· *Contributo Speciale di AVI Associazione Vinile Italiana “Immagini e Copertine: La storia delle copertine dei vinili più famosi al mondo realizzate da celebri fotografi e artisti”. Intervengono il presidente Carlo Lecchi e Mauro

Paoluzzi, produttore discografico.

Il Focus è su tutto il programma dell’evento che comprende gli eventi collaterali e la rassegna che si svolgerà presso il Teatro Ariston di Sanremo nei giorni 17, 18 e 19 ottobre. Ti verranno assegnati degli eventi da documentare in cui avrai un ruolo principale di responsabilità e potrai metterti alla prova.

La docenza è affidata a Raffaella Sottile, fotografa di concerti ed eventi dal 2006. Ha iniziato il suo percorso lavorativo con Pepi Morgia, regista e Show designer per nomi quali Fabrizio e Cristiano De Andrè, Gianna Nannini, Laura Pausini, Claudio Baglioni, Alberto Fortis, Elthon John e molti altri . Raffaella collabora con le più importanti società di Grandi Eventi seguendo eventi prestigiosi come Casasanremo, l’area Hospitality del Festival di Sanremo, Premio Tenco, Concertone del Primo Maggio a Roma e collabora con il magazine musicale CSI magazine (Casa Suonatori Indipendenti).

Requisiti

Per essere ammessi alla masterclass è necessario avere i seguenti requisiti:

– conoscenza base della tecnica fotografica, saper utilizzare la fotocamera in modalità manuale

– essere in possesso di una fotocamera reflex/mirrorless

– essere in possesso di un computer portatile

La “Rassegna della canzone d’autore“, comunemente chiamata “Premio Tenco” è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene annualmente a Sanremo. Una manifestazione unica in Europa e forse al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri.

La rassegna è anche un’occasione di incontro e di amicizia fra artisti e operatori della musica per confrontarsi, discutere e stringere piacevoli rapporti umani durante tre giorni e tre notti di attività a tempo pieno.

Ogni anno vengono assegnati i “Premi Tenco” a uno o più grandi artisti di livello mondiale che si siano particolarmente distinti nel corso della carriera, e che partecipano alla rassegna con un breve concerto.

In alcuni casi i “Premi Tenco” sono consegnati al di fuori della Rassegna di Sanremo, in altre iniziative del Club.