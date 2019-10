Sanremo, posato alla Madonna della Costa il triduo in onore di San Giovanni Paolo II

Sanremo. Da oggi il triduo in onore di San Giovanni Paolo II è posizionato all’interno del Santuario della Madonna della Costa. Alle 18, durante la celebrazione eucaristica, sarà possibile per i fedeli ammirarla per la prima volta.

Domani si terrà a santa messa presieduta dal vescovo Antonio Suetta. Toccherà invece al monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo emerito, ricorderà gli anni trascorsi al fianco del santo pontefice durante la celebrazione di sabato. Domenica, infine, alle 12, si terrà una messa solenne nella chiesa di Tutti i Santi e, al termine, la processione con il simulacro fino alla chiesa polacca.

Il simulacro di San Giovanni Paolo II è stato offerto da un benefattore alla comunità ecclesiale di Sanremo e successivamente rimarrà stabilmente collocato nella chiesa polacca a ricordo del passaggio del cardinal Wojtyla che nella Città dei Fiori si fermò in preghiera nella chiesetta che custodisce una splendida riproduzione della Madonna di Czestochowa.