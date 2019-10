Sanremo, passeggiata con gli educatori cinofili a Villa Ormond

Sanremo. La figura dell’educatore cinofilo è molto importante quando si decide di adottare un cane e allargare la famiglia. L’inserimento di un amico a quattro zampe nel nucleo familiare comporta infatti accorgimenti e regole da non sottovalutare. Non solo. Perché l’educatore cinofilo è un ottimo alleato anche quando il pelosetto è stato accolto in casa già da diverso tempo ma fa il birbante. Conoscere un buon educatore cinofilo a cui affidarsi e fare tante domande è dunque fondamentale.

Al riguardo, vi consigliamo l’evento “90 minuti con l’educatore” che si svolgerà martedì 8 ottobre a Villa Ormond. L’appuntamento è organizzato da Marzia Massocco e Luca Suman di Malù Educazione Cinofila che per un’ora e mezza sono a disposizione dei partecipanti e risponderanno a tutti i loro dubbi. Durante la sessione, che inizierà alle 15.30, si passeggerà con i cani e si lavorerà sulla comunicazione.

L’evento è aperto fino a un massimo di tre binomi e ha un costo di 20 euro.Per info e prenotazioni scrivere a evoluzionecinofila@gmail.com oppure mandare un messaggio al 340-1447161.