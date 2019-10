Sanremo, Paolo Conte torna all’Ariston per festeggiare i 50 anni di “Azzurro”

Sanremo. Giovedì 30 aprile alle ore 21.15 appuntamento al Teatro Ariston di Sanremo con Paolo Conte per una nuova data del suo tour “Live in Caracalla – 50 Years of Azzurro”.

Il tour, partito nel 2018 per la celebrazione dei 50 anni di “Azzurro” che ha registrato sold out su tutte le date anche nel 2019, prosegue nel 2020 tra Europa e Italia e farà tappa il 30 aprile al Teatro Ariston di Sanremo

Un tour di celebrazione dei cinquant’anni di “Azzurro” il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che ha portato Paolo Conte ad essere conosciuto in Italia e nel mondo.

Prezzi di ingresso:

Poltronissima €86,00 + 12,90 – Poltrona €78,00 + 11,70 – Poltrona II €65,00 + 9,75

Prima f. Galleria €65,00 + 9,75 – Galleria I° (2-9) €50,00 + 7,50 – Galleria II° (10-16) €40,00+6,00



Biglietti in vendita alla cassa del teatro (0184 506060 tutti i giorni dalle 17 alle 21, sul sito www.aristonsanremo.com e su www.ticketone.it .