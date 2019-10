Sanremo, palazzi a rischio sgombero nella Pigna. L’amministrazione ordina messa in sicurezza

Sanremo. Procedere senza indugio alla redazione di una perizia strutturale alla quale seguano lavori di messa in sicurezza, a pena di vedersi recapitare dall’amministrazione comunale un provvedimento di sgombero. Sotto stretta osservazione del Comune sono finiti, nuovamente, i fabbricati situati nella Pigna tra via Tapoletti (civico 21) e via Del Popolo (civici 32, 34 e 36), che mostrano i segni evidenti di un principio di cedimento.

A vedersi recapitare l’ordinanza sindacale, nella quale è scritto nero su bianco che in mancanza di interventi urgenti Palazzo Bellevue si riserva la possibilità di procedere all’evacuazione delle abitazioni, sono stati una dozzina di proprietari (la metà dei quali residenti in Piemonte) e gli amministratori dei due condomini interessati: quello “Palazzo del Capitolo” e “Condominio Tapoletti”.

L’obbligo di far redigere una perizia che individui puntualmente le problematiche dei fabbricati e le azioni per contrastarle, prevede che siano indicati all’ente locale anche i tempi entro cui eseguire le opere necessarie al consolidamento definitivo degli immobili, al termine del quale dovrebbe essere ripresentata un’altra perizia asseverata.