Sanremo. Si è svolto nel migliore dei modi, graziato dal meteo, il “4° torneo Freesby Yup”, nonostante le pessime aspettative della vigilia. La manifestazione era riservata alla categoria under 12; più di 120 gli atleti e tecnici partecipanti, otto le squadre presenti: Saronno, Collecchio, Junior Parma, Bollate White, Bollate Red, Old Parma, La Loggia e naturalmente le padrone di casa della Softball School matuziana.

Il torneo è iniziato sabato mattina con il playball su entrambe i campi dell’assessore Costanza Pireri. La giornata è andata avanti con tutte le partite di girone (otto erano le squadre, divise in due gironi da quattro) nonostante si giocasse solo su due dei tre campi previsti,come da calendario originario. Viste le avverse previsioni meteo infatti si era attivato un piano di emergenza con un diverso calendario. In caso pioggia il torneo si sarebbe trasferito in valle Armea nell’area di allenamento del pattinaggio, a tal proposito si ringrazia la signora Nadia Comazzi per la disponibilità nel concedere lo spazio, e l’Istituto Padre Semeria e la Polisportiva Integrabili per aver messo a disposizione i loro pulmini per il servizio navetta.

di 16 Galleria fotografica "4° torneo Freesby Yup"









Per fortuna l’emergenza non si è verificata e anche domenica si sono svolte tutte le partite in programma sul campo. In totale ogni squadra ha giocato ben 6 partite in due giorni in questo torneo che chiude ufficialmente la stagione 2019 del softball. A fine giornata, una merenda per tutte le atlete prima della premiazione e dei saluti finali.

Alla cerimonia conclusiva hanno presenziato il consigliere comunale Mario Robaldo in rappresentanza del Comune di Sanremo, il consigliere federale Roberta Soldi in rappresentanza della FIBS, e come ogni anno la signora Maria Teresa Dondi della Lilt, nel mese rosa della prevenzione femminile.

Questa la classifica finale del torneo:

al primo posto anche quest’anno il Bollate White, seguito dalle compagne del Bollate red, sul terzo gradino del podio il Collecchio, quarto classificato lo Junior Parma, quinto l’Old Parma, sesto il Saronno, settima La Loggia ed ottave le pink della Softball School.

Sei i premi individuali assegnati:

– miglior battitore Mirta Anselmi del Saronno

– miglior lanciatore Lucrezia Ghiretti del Collecchio

– miglior ricevitore Lara Mussatto dello Junior Parma

– premio fair play (assegnato dagli arbitri) Aurora Anastasi Tossi dell’Old Parma

– premio miglior giocatore in erba Viola Liddi (Softball School Sanremo)

– MVP del torneo Margot Lenassini del Bollate White

A fine manifestazione questo il commento della coach Flavia Ciliberto: «Sono molto soddisfatta di questo torneo: si è giocato ad un buon livello e tutte le squadre erano all’altezza. La cosa importante di questa manifestazione è far giocare tanto e per fortuna il meteo ce lo ha concesso. Penso che per tutte le “creature” sia stata un’ottima occasione di crescita sportiva e di aggregazione. Aspettiamo tutti il prossimo anno con l’obiettivo di portare il torneo a dieci squadre».