Sanremo. Da tutta la Liguria, da La Spezia, Sarzana, sino a Ventimiglia, oltre 400 giovanissime promesse dell’atletica ligure sono convenute sulla pista e sulle pedane della splendida struttura di Pian di Poma, un numero oltre le previsioni.

30 gare combattutissime, 24 podi, altrettante maglie di campione ligure distribuite personalmente da presidente della Federazione Riccardo Artesi, una montagna di coppe e medaglie offerte dalla AS Foce, per onorare, nel sessantesimo della sua fondazione, una delle manifestazioni più belle in regione.

Uno stuolo di dirigenti, di appassionati, di atleti hanno vestito a festa l’impianto, preparandolo per una cerimonia incantevole che ha stupito le centinaia di familiari presenti sulle tribune. Al termine delle numerose gare, la dirigenza della Foce ha tirato un sospiro di sollievo unitamente alla consapevolezza di avere eseguito con professionalità e passione un difficile compito affidatole dalla Regione. Lo stesso presidente Artesi si è congratulato, auspicandosi che la Fidal di Roma voglia assegnare a Sanremo un evento di spessore nazionale.

Il lato tecnico è stato, in ogni specialità, confortante; la fortissima squadra dell’Atletica Spezia, giunta con oltre 60 atleti, ha fatto la parte del leone con successi e podi a ripetizione. La Foce, società organizzatrice, ha messo in evidenza Marta Paonessa, terza, col personale di 10″98 sui m.60 con ostacoli. Sesto posto record personale per Fabio Blose sui m.60 ostacoli; buon 5° posto per la mezzofondista Giulia De Cristofaro.

A un soffio dal podio anche Emanuel Bashmeta, quarto nel salto in lungo; infine secondo posto per la staffetta 4X100 maschile con Bashmeta, Bloise, Garibbo e Vincitorio alle spalle della formazione di S.Stefano Planum.