Sanremo, nuovi attraversamenti pedonali rialzati e manutenzione ai marciapiedi: ecco gli interventi

Sanremo. Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici comunica una serie di interventi per nuovi attraversamenti pedonali rialzati e manutenzione straordinaria ai marciapiedi così distribuiti:

– giovedì 10 ottobre e venerdì 11 ottobre: dalle 8 alle 20 in corso Inglesi, realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato

– lunedì 14 ottobre: dalle 10 alle 15 in via G. Marsaglia, realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato

– lunedì 14 ottobre: dalle 8 e sino al termine dei lavori, in via Roma, manutenzione straordinaria ai marciapiedi.