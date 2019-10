Sanremo, nasce il tavolo della cultura. Mai più grandi eventi in competizione tra loro

Sanremo. Mettere un freno alla competizione dei grandi eventi condividendo un calendario degli appuntamenti tra tutte le istituzioni culturali della città. A proporlo nella prima riunione del “tavolo della cultura” sono stati gli assessori Sindoni e Ormea che hanno convocato per questa mattina a Palazzo Bellevue i principali attori della scena artistica matuziana. C’erano i rappresentanti del Casinò, dell’Ariston, della Sinfonica, Club Tenco, Villa Nobel e i delegati delle associazioni di categoria.

L’incontro zero è servito per gettare le basi di una collaborazione che dovrebbe portare gli enti privati e pubblici a contribuire nella realizzazione di un calendario comune per evitare episodi come quello del due agosto scorso, quando a Villa Ormond c’era Vergassola e contemporaneamente all’Ariston andava in scena il “Comedy Ring” con i vincitori del Comic Selfie.