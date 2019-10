Sanremo. Non ce l’ha fatta l’anziano scooterista travolto, lunedì scorso, in via Martiri, della Libertà da un giovane alla guida di una Mini Cooper.

La vittima, Roberto Vincitorio, 78 anni, residente nella stessa via dove è avvenuto l’impatto, era stato trasportato in gravi condizioni dall’elisoccorso dei vigili del fuoco all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente, indagano ora per omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il ventenne, anch’egli sanremese, presunto responsabile dell’accaduto, avrebbe colpito violentemente il malcapitato mentre quest’ultimo stava parcheggiando la propria Vespa a bordo strada.