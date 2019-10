Sanremo. La Maison Daphné chiamata a Nizza in rappresentanza del made in Italy. Nell’ambito della settimana della cultura italiana nel mondo, la casa di moda di Barbara e Monica Borsotto è stata invitata a sfilare al prestigioso Hotel Nègresco. L’evento, che ha richiamato autorità e personalità di spicco della società pubblica, è diventato occasione per promuovere il territorio a livello internazionale. Nella fotogallery in allegato alcune immagini della sfilata.

di 13 Galleria fotografica Maison Daphné a Nizza