Sanremo, le donne protagoniste della settimana dedicata ai Premi Nobel

Sanremo. Saranno le donne le protagoniste della Nobel Week, la settimana di eventi organizzati da Prime Quality per valorizzare Villa Nobel e il territorio nel segno della cultura internazionale.

Tra mostre, incontri e convegni, la kermesse si svolgerà dal 7 al 13 dicembre e porterà in città esponenti della comunità scientifica e intellettuale europea. Nell’occasione, per un mese i locali della storica residenza di corso Cavallotti ospiteranno la mostra dei Premi Nobel donna che ispirandosi all’esposizione che si è tenuta nel 2017 a Madrid rievocherà i volti, la vita e le grandi imprese di tutte le donne che nel corso degli anni sono state insignite del Premio Nobel per la Pace, da Madre Teresa di Calcutta a Malala Yousafzai.

Al riguardo, una rosa di Premi Nobel per la Pace saranno gli ospiti d’onore della kermesse. Tra gli altri, si attende l’attivista nordirlandese Betty Williams di cui a giorni potrebbe arrivare l’ufficialità.

E se l’elemento femminile connoterà molto la settimana, questa sarà aperta il giorno 6 dalla Festa di Natale nazionale di Aidda, Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’aziende presieduta dalla sanremese Claudia Torlasco.