Sanremo, lavori in corso Cavallotti: tornano disponibili due posti auto

Sanremo. A seguito degli aggiornamenti ricevuti dalla ditta esecutrice riguardo alle operazioni di ricostruzione di un muro di proprietà privata in corso Cavallotti (di fronte a Villa Nobel, dove si trova il marciapiede chiuso al transito per area da cantiere), il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici informa che da domani verrà ristretto il cantiere e torneranno disponibili 2 posti auto nell’area di parcheggio ma che, per motivi di sicurezza, il marciapiede resterà chiuso.

Nello specifico, il marciapiede e l’area di parcheggio verranno riaperti definitivamente entro metà dicembre poiché, dopo aver atteso il benestare della Soprintendenza di Genova per il proseguimento dei lavori atto a concordare le rifiniture riguardanti la testa del muro, le balaustre e i raccordi laterali alle proprietà limitrofe tra il muro nuovo e quelli esistenti, è necessario considerare il tempo utile per la ricerca della ditta che dovrà eseguire la base e la cimase delle balaustre conformi a quelle esistenti.

Inoltre, la produzione del materiale necessita di 30 giorni lavorativi in quanto prima devono essere eseguiti gli stampi, poi devono essere gettati in opera gli elementi e, infine, bisogna attendere la maturazione del cemento.