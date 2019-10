Sanremo, lavori in città: scatta senso unico alternato

Sanremo. Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici del comune comunica:

– da questa mattina e sino al termine dei lavori, Strada Mulattiera Peiranze: senso unico alternato per lavori di sistemazione pozzetti di raccolta acque piovane

– da questa mattina e sino al termine dei lavori, Strada Vecchia per Ceriana: senso unico alternato per lavori di sistemazione del manto stradale

– da questa mattina e sino al termine dei lavori, Strada Pian Dei Bosi: senso unico alternato per lavori di sistemazione del manto stradale