Sanremo, lavori in città: ecco come cambia la viabilità

Sanremo. Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici comunica i seguenti interventi:

– via Martiri della Libertà: è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per i lavori di rifacimento della condotta fognaria

– in via Ruffini: è in vigore il divieto di transito per la creazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato

– in via Lamarmora, dalle 8 di domani (mercoledì 23 ottobre): divieto di sosta per i lavori di sistemazione del camminamento pedonale

– in via G. D’Annunzio, dalle 8 di domani (mercoledì 23 ottobre): senso unico alternato per i lavori di rifacimento dell’asfalto

– in via Legnano, dalle 8 di domani (mercoledì 23 ottobre): divieto di sosta per i lavori alla condotta di distribuzione del gas.