Sanremo, la Piazzetta dei Diritti festeggia un anno dall’inaugurazione della nuova sede

Sanremo. Domani giovedì 3 ottobre alle 12, in occasione del primo anniversario dell’inaugurazione della sede di via Pallavicino, la Piazzetta dei Diritti, appuntamento con un aperitivo per incontrare chiunque voglia intervenire.

Sarà l’occasione per fare il punto sull’attività svolta durante questo anno di lavoro ed anche per informare sulle prossime iniziative nel comprensorio sanremese.