Sanremo, la città si prepara a festeggiare il Santo Patrono. Gli eventi in programma

Sanremo. La Città dei Fiori si prepara al 13 ottobre, San Romolo.

Come da consuetudine i festeggiamenti per il Santo Patrono si sono aperti ieri sera con lo spettacolo teatrale curato dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Quest’anno la regista Anna Blangetti ha portato in scena, al Teatro Ariston, un’esilarante commedia in tre atti dal titolo “Ina Man de Giancu”.

Domenica mattina prenderanno invece il via le manifestazioni solenni con, alle 10.30, la celebrazione della messa presieduta dal cardinale Giuseppe Versalli e dal vescovo Antonio Suetta presso la Concattedrale di San Siro. La festa della città proseguirà alle 16 al Teatro dell’Opera del Casinò municipale con la cerimonia annuale voluta da Comune e Famija Sanremesca e dedicata a quei cittadini che con il loro operato e le loro idee hanno reso grande la nostra città. Quindi la proclamazione dei cittadini benemeriti, riconoscimento che quest’anno è stato attribuito a Stefania Baldini, e la consegna dei Premi San Romolo. Per il 2019 questi andranno a Renza Andrietti Ventimiglia per l’imprenditoria, Cristina Orvieto e Fabrizio Ragazzi per la cultura, Daniela Bordioli per lo sport e Giorgio Gasciarino e Giuliana Bonfante per le opere sociali. Tutti i riconoscimenti saranno conferiti al Teatro dell’Opera in concomitanza alla proclamazione del nuovo “Amico di Sanremo” e la premiazione dei concorsi di poesia dialettale e dei racconti Testimoni del Tempo.

I festeggiamenti continueranno con la tradizionale “Fiera di ottobre” in piazza del mercato. Le celebrazioni culmineranno giovedì 31 alle 18.15 con la santa messa in suffragio dei defunti della Famija Sanremasca e di tutta la città nella concattedrale di San Siro.