Sanremo. Iniziati i campionati giovanili di basket arrivano due vittorie per i ragazzi del Sea basket Sanremo di coach Mauro Bonino.

Nel campionato U 15 vittoria e bel gioco contro il temutissimo Loano, mentre gli Under 13 si impongono sulla Fortitudo Savona. “È un buon inizio di stagione, non per le vittorie che in realtà fanno bene, ma lasciano il tempo che trovano, ma per l’impegno e la dedizione dei ragazzi, siano molto contenti di questo inizio stagione” dichiara coach Bonino.

Campionato U 15

Sea Basket – Loano 84/38 finale

Parziali:

1°quarto 26-7

2° quarto 26-10

3° quarto 20-11

4° quarto 12-10

Marcatori:

Alovisi 2

Travkin 24

Lodigiani 14

Moraglia 6

Biancheri 6

Balestra 18

Morone 8

Goracci 6

coach Mauro Bonino

Campionato U 13

Sea Basket Sanremo- Fortitudo Savona 76-62

Sea : Revera, Moretti, Lupi, Fellegara, Goracci, Franceschini, Vacondio, Abamo, Ligato, Borro, Paolini. Coach Bonino Mauro