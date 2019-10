Sanremo, ingerisce ovulo di droga per sottrarsi al controllo: 48enne di Bordighera arrestato dai carabinieri

Sanremo. Ieri pomeriggio, i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Sanremo, impegnati in apposito servizio di controllo dell’area urbana finalizzato al contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza un 48 enne bordigotto, già noto alle Forze dell’Ordine, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

La pattuglia in abiti civili, transitava nei pressi di piazza Colombo quando ha notato l’uomo, conosciuto per i suoi precedenti afferenti alla droga, interloquire con un giovane straniero con il quale, tramite stretta di mano, si scambiava soldi e una dose di droga.

I militari sono intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccare il suolo acquirente, il quale, per far sparire le tracce del reato, ha ingerito l’ovulo spintonando i carabinieri per tentare la fuga, venendo tempestivamente bloccato.

Dopo una notte agli arresti domiciliari, l’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.