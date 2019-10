Sanremo, incidente tra autocarro e Ape in Aurelia bis. Due feriti

Sanremo. Incidente stradale intorno alle 9,15 all’interno di un tunnel dell’Aurelia bis in direzione Arma di Taggia, poco prima dell’uscita per raggiungere lo svincolo dell’A10. Per motivi in fase di accertamento un autocarro e un’Ape si sono tamponati. Due i feriti, entrambi uomini, portati in ospedale da altrettante ambulanze. Non sono gravi.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, i carabinieri e la polizia locale. Durante i soccorsi il traffico ha subito pesanti rallentamenti.