Sanremo, inagibilità delle Pascoli. Scatta controperizia dell’università di Genova

Sanremo. Una nuova valutazione affidata al dipartimento Dicca dell’Università di Genova per verificare se la struttura che ospitava le scuole Pascoli prima della dichiarazione di inagibilità, potrà tornare, prima o poi, a essere utilizzata come plesso oppure per altri scopi.

E’ questo l’obiettivo della “controperizia” che l’amministrazione comunale ha affidato nelle mani degli ingegneri dell’ateo genovese che tra le proprie attività istituzionali svolge anche studi e ricerche sulla vulnerabilità sismica degli edifici. Nella bozza di contratto predisposta dall’ufficio lavori pubblici di Palazzo Bellevue è richiesta una serie di valutazioni tecnico scientifiche relative alla valutazione delle criticità strutturali e una nuova verifica statica e sismica del complesso di corso Cavallotti.

La speranza è di ricevere un riscontro diverso, o quanto meno più favorevole, a un’ipotesi di riapertura di quello fornito dal pool di tecnici guidati dall’architetto messinese Marotta che non avevano lasciato dubbi sui rischi legati a un’eventuale prosecuzione dell’attività scolastica.

La nuova perizia costerà 27,450 euro.