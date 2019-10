Sanremo. Si è svolta questa mattina in via Martiri delle foibe “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

Durante la cerimonia, organizzata dall’associazione Et Ventis Adversis è stato deposto un fiore e stata raccontata la vita e l’eroica fine della giovane Norma, definita “Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”. Il suo martirio è stato raccontato nel film “Red Land”, trasmesso lo scorso febbraio dalla Rai dopo aver riscosso un grande successo di pubblico nelle sale cinematografiche.

Alla cerimonia ha presenziato a nome del Comune il consigliere Giuseppe Faraldi.