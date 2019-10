Sanremo, in arrivo ventuno assunzioni tra istruttori direttivi e tecnici. Ecco i bandi

Sanremo. A scaglioni, partendo dall’anno in corso e fino al 2021, saranno oltre venti le assunzioni in Comune che l’amministrazione Biancheri si è posta l’obiettivo di portare a buon fine. Per la precisione, diciotto istruttori direttivi (categoria C) e quattro istruttori servizi tecnici (categoria C).

La mobilità volontaria da altro ente sarà applicata solamente per l’assunzione di un’unità da destinare ai servizi demografici, dato atto che per tale figura occorre essere in possesso della qualifica di “ufficiale di anagrafe o Stato civile”. In sostanza ci sarà spazio per ventuno nuovi dipendenti comunali, per i quali i primi bandi sono già stati pubblicati sul sito ufficiale di Palazzo Bellevue (scaricabili qui: Bando (2) Bando (1))

Se i concorsi serviranno per andare a formare delle nuove graduatorie, allo stato dell’arte l’assunzione vera e propria nel 2019 scatterà solo per cinque degli otto istruttori amministrativi previsti, per mancanza di risorse sufficienti alla copertura dei tre posti rimanenti. Cinque unità, più altre cinque, sono programmate rispettivamente nel 2020 e 2021, sempre se ci saranno i soldi per concretizzarle.

Per i diciassette posti in palio da istruttore direttivo non operano le riserve di legge a favore delle categorie protette, in quanto il Comune di Sanremo ha già colmato le quote destinate ai portatori di handicap. Ai volontari delle forze armate invece spettano quattro posti del concorso (solo due per i “tecnici”). Uno all’anno, ancora, può essere rivendicato da personale già dipendente del municipio che abbia maturato i titoli di studio idonei previsti dalle normative statali per partecipare.